Официально: Аталанта оформила трансфер форварда ПСВ

Нападающий нидерландского "ПСВ" Сам Ламмерс переходит в "Аталанту". Клубы достигли соглашения по поводу трансфера 23-летнего футболиста.

По информации СМИ, форвард заключил контракт с "Королевой провинциалов" на 5 лет. "ПСВ" получит за футболиста 9 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Ламмерс забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах. В рамках позапрошлой кампании Сам выступал за "Херенвен".

Semaforo verde! ???? Sam #Lammers è nerazzurro! Welkom, Sam! ????????????????



All right, green light! ???? Sam Lammers is a new #Atalanta player! Welcome, Sam! ????????



???? https://t.co/bRldCGRihC#WelcomeLammers #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/Py6VuwAIAw