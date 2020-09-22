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"Если он не сдаст, то мы погибнем". Суарес заранее получил вопросы по экзамену на итальянский паспорт?

Италия
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Идет расследование…

"Если он не сдаст, то мы погибнем". Суарес заранее получил вопросы по экзамену на итальянский паспорт?
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Полиция Перуджи обнаружила нарушения в процедуре сдачи нападающим "Барселоны" Луисом Суаресом экзамена по итальянскому языку для получения гражданства. По информации La Gazzetta dello Sport, вопросы были согласованы с Суаресом заранее, а оценки выставлены даже до начала экзамена.

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Подозреваемыми по делу проходят руководители Университета Перуджи для иностранцев, где уругваец и сдавал тест для получения паспорта Италии. Полиция установила прослушку в кабинете, где были слышны следующие разговоры:

"Он должен пройти тест, у него зарплата 10 миллионов евро".

"Тем не менее, он не склоняет глаголы, говорит инфинитивами. Скажите, что ему поставить?"

"Если он не сдаст экзамен, то мы погибнем".

Напомним, по результатам экзамена Суаресу присвоили уровень B1. По информации полиции, на дистанционных занятиях он демонстрировал гораздо более низкий уровень. Отметим, что трансфер в "Ювентус" сорвался. Сейчас игрок близок к переезду в мадридский "Атлетико".

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В статье: Ювентус (Турин) Луис Суарес Барселона
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Источник:
Gazzetta

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