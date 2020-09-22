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Мората будет получать в Ювентусе 7,5 миллионов евро в год

Италия
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Игрок пошел на сокращение зарплаты

Мората будет получать в Ювентусе 7,5 миллионов евро в год
Новина українською

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората в ближайшее время будет объявлен игроком "Ювентуса".

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, форвард будет получать в туринском клубе € 7,5 млн в год (включая бонусы). Мората пошёл на сокращение зарплаты ради переезда в Италию, отмечает источник в "Твиттере".

Сообщалось, что итальянский клуб арендует футболиста за € 9 млн. Через год "Ювентус" сможет выкупить трансфер форварда за € 45 млн.

Мората перешёл в "Атлетико" в январе 2019 года из "Челси" на правах аренды за € 7 млн. Летом 2020 года "матрасники" выкупили форварда. Сумма трансфера составила € 56 млн. В минувшем сезоне 27-летний Мората принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Альваро Мората
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