Мората будет получать в Ювентусе 7,5 миллионов евро в год

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората в ближайшее время будет объявлен игроком "Ювентуса".

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, форвард будет получать в туринском клубе € 7,5 млн в год (включая бонусы). Мората пошёл на сокращение зарплаты ради переезда в Италию, отмечает источник в "Твиттере".

Сообщалось, что итальянский клуб арендует футболиста за € 9 млн. Через год "Ювентус" сможет выкупить трансфер форварда за € 45 млн.

Мората перешёл в "Атлетико" в январе 2019 года из "Челси" на правах аренды за € 7 млн. Летом 2020 года "матрасники" выкупили форварда. Сумма трансфера составила € 56 млн. В минувшем сезоне 27-летний Мората принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.