Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Италии. Первый раунд. Лыжи сильнее баскетбола
"Зюдтироль" побеждает "Латте Дольче"
Кубок Италии. Первый раунд "Зюдтироль" (III) - "Латте Дольче" (IV) 2:1 Голы: Ровер 27, Полак 32 - Бьянки 90+3 Нереализованный пенальти: Одогву 26 (З) В Кубке Италии сезон обычно начинается раньше, чем в Серии А. Но на этот раз приходится играть в гораздо более плотном графике. Впрочем, в Первом раунде команды Высшего дивизиона не принимают участия. Кстати, открыли его представители весьма любопытных регионов. Южный Тироль знаменит лыжным спортом и немецкоязычным большинством. Гости же приехали из Сардинии, а именно из города Сассари, за который играет вице-чемпион страны по баскетболу в сезоне 2018/19. В футболе оба не сильны, но результат матча в итоге не удивил. "Зюдтироль" находится дивизионом выше. Его тренирует довольно известный специалист - Стефано Векки три и четыре года назад немного поработал временным главным тренером "Интера". И, в отличие от "Латте Дольче", выставил в стартовом составе легионеров. Один из них забил второй мяч. Ещё один - нигериец Одогву - не реализовал пенальти, после чего Ровер добил. А во втором тайме гостей хватило лишь на один гол. Тирольцы вышли на "Салернитану" из Серии Б.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...