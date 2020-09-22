Кубок Италии. Первый раунд. Лыжи сильнее баскетбола

Кубок Италии. Первый раунд

: Ровер 27, Полак 32 - Бьянки 90+3

: Одогву 26 (З)

В Кубке Италии сезон обычно начинается раньше, чем в Серии А. Но на этот раз приходится играть в гораздо более плотном графике. Впрочем, в Первом раунде команды Высшего дивизиона не принимают участия. Кстати, открыли его представители весьма любопытных регионов. Южный Тироль знаменит лыжным спортом и немецкоязычным большинством. Гости же приехали из Сардинии, а именно из города Сассари, за который играет вице-чемпион страны по баскетболу в сезоне 2018/19. В футболе оба не сильны, но результат матча в итоге не удивил.

"Зюдтироль" находится дивизионом выше. Его тренирует довольно известный специалист - Стефано Векки три и четыре года назад немного поработал временным главным тренером "Интера". И, в отличие от "Латте Дольче", выставил в стартовом составе легионеров. Один из них забил второй мяч. Ещё один - нигериец Одогву - не реализовал пенальти, после чего Ровер добил. А во втором тайме гостей хватило лишь на один гол.

Тирольцы вышли на "Салернитану" из Серии Б.