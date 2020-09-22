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Аталанта арендовала защитника Жироны Хоана Мохика

Италия
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Игрок продолжит карьеру в Италии

Аталанта арендовала защитника Жироны Хоана Мохика
Новина українською

Левый защитник испанской "Жироны" Хоан Мохика продолжит карьеру в "Аталанте", пишет официальный сайт итальянского клуба. Подписан договор аренды с правом выкупа.

"Футболист с колумбийским и испанским паспортами. Левый вингер, способный выполнять все роли на левом фланге благодаря своим спортивным навыкам, скорости и техническим характеристикам. Может сыграть как в обороне, так и атаке", — говорится в сообщении пресс-службы "Аталанты".

Накануне "Аталанта" также объявила о трансфере нидерландского форварда Сэма Ламмерса.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Жирона (Испания) Аталанта Жирона Хоан Мохика
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