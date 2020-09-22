Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аталанта арендовала защитника Жироны Хоана Мохика
Игрок продолжит карьеру в Италии
Левый защитник испанской "Жироны" Хоан Мохика продолжит карьеру в "Аталанте", пишет официальный сайт итальянского клуба. Подписан договор аренды с правом выкупа.
"Футболист с колумбийским и испанским паспортами. Левый вингер, способный выполнять все роли на левом фланге благодаря своим спортивным навыкам, скорости и техническим характеристикам. Может сыграть как в обороне, так и атаке", — говорится в сообщении пресс-службы "Аталанты".
Накануне "Аталанта" также объявила о трансфере нидерландского форварда Сэма Ламмерса.