Тяжелый старт Фонсеки. Роме присудили техническое поражение в первом туре Серии А

Римская "Рома" в первом туре итальянского чемпионата сыграла в нулевую ничью против "Вероны". Однако за этот матч они не получат даже один пункт.

Команде Фонсеки присудили техническое поражение из-за неправильно заявленного игрока. Римляне заявили Амаду Диавара по списку игроко на старше 22-х лет, однако летом 2020-го ему уже исполнилось 23. Апелляция "волков" была отклонена.

Roma have been stripped of the point they won in their Serie A opener against Hellas Verona, with the result changed to a 3-0 defeat ????



They mistakenly registered 23-year-old Amadou Diawara in the under-22 section of their squad, meaning he was ineligible to play in the match ????‍♂️ pic.twitter.com/y0uhWYhQzp