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Перишич: Я провел хороший сезон в Баварии, но теперь готов играть в Интере
Рассчитывает ли Конте на хорвата?
Полузащитник "Интера" Иван Перишич рассказал о своей мотивации на текущий сезон.
"У меня был отличный прошлый сезон, так как я выиграл три трофея с великим клубом. Однако теперь я вернулся в "Интер" и у меня два года с ними по контракту. Я готов помочь клубу.
Конте любит, когда его игроки много работают на тренировках. В раздевалке все голодны до побед. От себя я жду хорошего сезона", - заявил хорватский вингер.
????️ | INTERVIEW— Inter (@Inter_en) September 22, 2020
"I'm ready. I've seen a lot of desire in the dressing room, everyone is hungry to do well." ????⚫????
Ivan #Perisic's interview with @Inter_TV ???? pic.twitter.com/9yGl7YXdRH
Отметим, что "Бавария" планировала выкупить Перишича, но не договорилась с "Интером".