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Перишич: Я провел хороший сезон в Баварии, но теперь готов играть в Интере

Италия
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Рассчитывает ли Конте на хорвата?

Перишич: Я провел хороший сезон в Баварии, но теперь готов играть в Интере
UA-Футбол
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Полузащитник "Интера" Иван Перишич рассказал о своей мотивации на текущий сезон.

"У меня был отличный прошлый сезон, так как я выиграл три трофея с великим клубом. Однако теперь я вернулся в "Интер" и у меня два года с ними по контракту. Я готов помочь клубу.

Конте любит, когда его игроки много работают на тренировках. В раздевалке все голодны до побед. От себя я жду хорошего сезона", - заявил хорватский вингер.

Отметим, что "Бавария" планировала выкупить Перишича, но не договорилась с "Интером".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Иван Перишич Интер (Милан)
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