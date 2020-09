Перишич: Я провел хороший сезон в Баварии, но теперь готов играть в Интере

Полузащитник "Интера" Иван Перишич рассказал о своей мотивации на текущий сезон.

"У меня был отличный прошлый сезон, так как я выиграл три трофея с великим клубом. Однако теперь я вернулся в "Интер" и у меня два года с ними по контракту. Я готов помочь клубу.

Конте любит, когда его игроки много работают на тренировках. В раздевалке все голодны до побед. От себя я жду хорошего сезона", - заявил хорватский вингер.

