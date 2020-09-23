Кубок Италии. Первый раунд. Результаты матчей среды (обновляется)

Вчера двумя матчами стартовал розыгрыш Кубка Италии сезона 2020/21. Сегодня состоятся остальные 16 матчей Первого раунда. UA-Футбол предлагает ознакомиться с их результатами. Новость будет обновляться вместе с поступлениями новых.

Напомним, что в этом раунде представители двух Высших дивизионов всё ещё не вступают в борьбу. Если в скобках после названия команды не указан дивизион, это означает, что она выступает в Третьем.

: Бруццоне 22 - Санторо 6, Пинцаути 24