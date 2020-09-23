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У защитника Милана диагностирован COVID-19

Италия
(1 голосов)

Уже второй игрок "россонери"

У защитника Милана диагностирован COVID-19
UA-Футбол
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Один из футболистов "Милана" сдал положительный тест на коронавирус. Речь идет о Лео Дуарте.

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Защитник был немедленно помещен на карантин. Отмечается, что у него нет никаких симптомов. Дуарте сыграл 20 минут в первом туре Серии А.

Отметим, что совсем недавно исцелился от COVID-19 форвард "Милана".

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В статье: Милан Лео Дуарте
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