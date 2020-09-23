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У защитника Милана диагностирован COVID-19
Уже второй игрок "россонери"
Один из футболистов "Милана" сдал положительный тест на коронавирус. Речь идет о Лео Дуарте.
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Защитник был немедленно помещен на карантин. Отмечается, что у него нет никаких симптомов. Дуарте сыграл 20 минут в первом туре Серии А.
Official Statement: Léo Duarte ➡ https://t.co/tMwnfUS3my— AC Milan (@acmilan) September 23, 2020
Comunicato Ufficiale: Léo Duarte ➡ https://t.co/4lF5gfXcA9#SempreMilan pic.twitter.com/Zp7QFyxphe
Отметим, что совсем недавно исцелился от COVID-19
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