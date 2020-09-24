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СМИ: Алллегри готов сменить Фонсеку на посту наставника Ромы

Италия
(3 голосов)

Серьезное давление на португальского наставника

СМИ: Алллегри готов сменить Фонсеку на посту наставника Ромы
UA-Футбол
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Римская "Рома" не обыграла "Верону" в первом туре Серии А, а после им еще и засчитали техническое поражение. Из-за этого, а также слабого первого сезона и прихода новых владельцев, усиливается давление на Паулу Фонсеку.

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По данным Il Corriere dello Sport, его место может занять Макс Аллегри. Итальянский наставник заинтересован в переезде в столицу Италии, так как больше года находится без работы.

Вероятно, что в ближайшее время он может начать переговоры с руководством "Ромы". Ранее Аллегри мог оказаться у руля "Интера".

Отметим, что во втором туре Серии А "Рома" сыграет против "Ювентуса".

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В статье: Массимилиано Аллегри Рома (Рим) Паулу Фонсека
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