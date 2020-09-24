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Ибрагимович: COVID-19 бросил мне вызов. Плохая идея
Златан остается Златаном
Сегодня стало известно, что у Златана Ибрагимовича диагностирован коронавирус. Шведский форвард дал свой комментарий по этому инциденту.
"Вчера я сдал негативный тест на коронавирус, а сегодня положительный. У меня нет никаких симптомов. COVID-19 набрался смелости бросить мне вызов. Плохая идея", - написал игрок в социальных сетях .
I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020
Отметим, что в текущем сезона Златан успел провести два матча, в которых забил три гола.