Ибрагимович: COVID-19 бросил мне вызов. Плохая идея

Сегодня стало известно, что у Златана Ибрагимовича диагностирован коронавирус. Шведский форвард дал свой комментарий по этому инциденту.

"Вчера я сдал негативный тест на коронавирус, а сегодня положительный. У меня нет никаких симптомов. COVID-19 набрался смелости бросить мне вызов. Плохая идея", - написал игрок в социальных сетях .

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea