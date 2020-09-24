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Ибрагимович: COVID-19 бросил мне вызов. Плохая идея

Италия
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Златан остается Златаном

Ибрагимович: COVID-19 бросил мне вызов. Плохая идея
UA-Футбол
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Сегодня стало известно, что у Златана Ибрагимовича диагностирован коронавирус. Шведский форвард дал свой комментарий по этому инциденту.

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"Вчера я сдал негативный тест на коронавирус, а сегодня положительный. У меня нет никаких симптомов. COVID-19 набрался смелости бросить мне вызов. Плохая идея", - написал игрок в социальных сетях .

Отметим, что в текущем сезона Златан успел провести два матча, в которых забил три гола.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан коронавирус
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