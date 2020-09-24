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Лацио интересуется трансфером Дракслера
Планируют усилиться перед ЛЧ
В ближайшее время "Лацио" готов начать переговоры по трансферу Юлиана Дракслера. Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.
"Орлы" готовы в это трансферное окно приютить игрока, который загрустил в "ПСЖ". В последнее время он практически не получает игрового времени.
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Отметим, что "Лацио" планирует усилиться, так как они будут играть в групповом этапе Лиги Чемпионов.
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