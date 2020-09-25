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Ювентус может подписать контракт с форвардом Наполи

Италия
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Туринцы ищут усиление в рядах неаполитанцев

Ювентус может подписать контракт с форвардом Наполи
Новина українською

"Ювентус" продолжает поиски нападающего на трансферном рынке.

По информации Tuttosport, туринцы рассматривают варианты с подписанием форварда "Наполи" Фернандо Льоренте и нападающего "Эвертона" Мойзе Кина.

Контракт 35-летнего испанца с неаполитанцами действует до лета 2021 года. Предполагается, что вариант с Льоренте видится руководству "Ювентуса" более вероятным.

Оба футболиста ранее выступали за "Юве".

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В статье: Ювентус (Турин) Фернандо Льоренте Наполи (Неаполь) Наполи
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