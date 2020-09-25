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Ювентус может подписать контракт с форвардом Наполи
Туринцы ищут усиление в рядах неаполитанцев
"Ювентус" продолжает поиски нападающего на трансферном рынке.
По информации Tuttosport, туринцы рассматривают варианты с подписанием форварда "Наполи" Фернандо Льоренте и нападающего "Эвертона" Мойзе Кина.
Контракт 35-летнего испанца с неаполитанцами действует до лета 2021 года. Предполагается, что вариант с Льоренте видится руководству "Ювентуса" более вероятным.
Оба футболиста ранее выступали за "Юве".
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