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Рома нашла замену Джеко в Реале

Италия
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Эдина может сменить 23-летний Майораль

Рома нашла замену Джеко в Реале
Новина українською

Форвард мадридского "Реала" Борха Майораль может провести сезон-2020/2021 в аренде в "Роме".

"Волки" рассматривают испанца в качестве замены Эдину Джеко, который может покинуть команду в текущее трансферное окно. Итальянский клуб заинтересован в аренде до конца сезона и готов предложить "сливочным" € 3 млн, сообщает Corriere dello Sport.

23-летний игрок имеет действующий контракт с мадридским "Реалом" до 2021 года. Майораль является воспитанником "сливочных", поэтому он находится в системе клуба с 2013 года. Сезон-2019/2020 нападающий провёл в аренде в "Леванте". Форвард провёл 36 матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

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В статье: Вулверхэмптон Реал (Мадрид) Майораль Борха Майораль
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