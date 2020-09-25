Рома нашла замену Джеко в Реале

Форвард мадридского "Реала" Борха Майораль может провести сезон-2020/2021 в аренде в "Роме".

"Волки" рассматривают испанца в качестве замены Эдину Джеко, который может покинуть команду в текущее трансферное окно. Итальянский клуб заинтересован в аренде до конца сезона и готов предложить "сливочным" € 3 млн, сообщает Corriere dello Sport.

23-летний игрок имеет действующий контракт с мадридским "Реалом" до 2021 года. Майораль является воспитанником "сливочных", поэтому он находится в системе клуба с 2013 года. Сезон-2019/2020 нападающий провёл в аренде в "Леванте". Форвард провёл 36 матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи.