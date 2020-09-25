Антонио Конте: Интер готов к новому сезону

Главный тренер "Интера" Антонио Конте дал свой комментарий накануне старта нового сезона.

"Мы хорошо поработали во время перерыва. Я очень доволен тремя неделями, которые у нас были. "Интер" - одна из последних команд, которая завершила прошлый сезон, и сейчас мы поработали хорошо. Доволен отношением игроков к делу.

"Интер" готов к новому сезону. По многим причинам он будет непростым. Что касается наших целей, то мы хотим подтвердить наши амбиции и превзойти успех прошлого сезона на итальянской и международной арене", - заявил Конте.

Уже завтра "Интер" сыграет с "Фиорентиной". Первый тур миланский клуб пропускал из-за долгой еврокубковой программы.