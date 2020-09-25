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Кандрева сменил Интер на Сампдорию
Пошел на понижение
Правый полузащитник Антонио Кандрева покинул "Интер". С нового сезона он будет защищать цвета "Сампдории".
Исходя из официальных данных, клуб из Генуи арендовал итальянца с обязательным выкупом. Через год "Интер" получит порядка трех миллионов. Кандрева же подпишет контракт до 2024-го года.
???? #Candreva è blucerchiato: il centrocampista si lega alla #Sampdoria fino al 2024 ➡️ https://t.co/o3QP8ZgTFS pic.twitter.com/RhRNDqXSF1— U.C. Sampdoria (@sampdoria) September 25, 2020
Отметим, что прошлый сезон Антонио провел на хорошем уровне - он забил семь голов и отдал девять голевых в 43-х матчах за "Интер".