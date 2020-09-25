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Кандрева сменил Интер на Сампдорию

Италия
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Кандрева сменил Интер на Сампдорию
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Правый полузащитник Антонио Кандрева покинул "Интер". С нового сезона он будет защищать цвета "Сампдории".

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Исходя из официальных данных, клуб из Генуи арендовал итальянца с обязательным выкупом. Через год "Интер" получит порядка трех миллионов. Кандрева же подпишет контракт до 2024-го года.

Отметим, что прошлый сезон Антонио провел на хорошем уровне - он забил семь голов и отдал девять голевых в 43-х матчах за "Интер".

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В статье: Антонио Кандрева Интер (Милан) Сампдория (Генуя)
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