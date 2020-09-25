Мората: Роналду рад, что я буду играть за Ювентус

Новичок "Ювентуса" Альваро Мората, который уже играл за туринский клуб, дал свой комментарий после перехода.

"Здорово вернуться сюда. Теперь я более зрелый и опытный игрок. Для меня это шанс всей жизни. Приятно видеть Пирло на посту тренера. Он тот человек, который нужен "Ювентусу" и я буду счастлив играть под его руководством.

Мне всегда нравилось играть за "Атлетико", я очень благодарен этому клубу. Но сейчас я намерен преуспеть в новой команде.

Роналду? Я хорошо знаю Криштиану и как личность, и как игрока. Он рад, что я теперь будет играть в "Ювентусе". У меня с ним отличные отношения", - заявил Мората.

Отметим, что провести первую игру за "Ювентус" Альваро сможет уже в воскресенье - чемпион Италии сыграет с "Ромой".