Агент: Аталанта не хочет продавать Малиновского

Агент Руслана Малиновского Сергей Серебренников рассказал, что "Аталанта" не заинтересована в продаже украинского хавбека.

– Оцениваю сезон Малиновского в "Аталанте" на отлично. Очень хороший сезон. Он быстро адаптировался в команде, выучил язык. От потенциально сильного игрока, каким его брали, он стал единицей основной обоймы Гасперини.

Тренер и сам это не раз подчеркивал, что Малиновский для него игрок, с помощью которого может меняться игра, он может использовать разные тактические вариации.

- Летом было много информации, что "Аталанта" готова продать Малиновского.

– Та нет.

- Ты давал интервью, где говорил, что "Аталанта" хочет за него 30 млн.

– Я по-другому сказал. Там вопрос был, продаст ли "Аталанта", вот фигурирует 30 млн. Потенциально любой футболист – на продажу. Если несут какие-то деньги сумасшедшие – клуб готов продать любого футболиста. Вопрос только цены.

Я сказал, не думаю, что от цены в 30 млн дрогнут нервы у руководства "Аталанты". Звонили несколько клубов еще до трансферного окна, спрашивали, готова ли "Аталанта" рассмотреть какие-то предложения. Я поинтересовался у президента. Он сказал, что клуб не хочет продавать Руслана, – сказал Серебренников в эфире "Вацко Live".