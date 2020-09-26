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Вида может присоединиться к Роме

Италия
(1 голосов)

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Вида может присоединиться к Роме
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Экс-защитник киевского "Динамо" Домагой Вида интересен "Роме".

По информации La Gazzetta dello Sport, его переход лично одобрил наставник "волков" Паулу Фонсека.

Помимо этого, "Рома" также интересуется Маркао из "Галатасарая", который является альтернативой Виде.

Вида провел 31 матч в чемпионате Турции в прошлом сезоне, отметившись 5 голами. Его контракт с "Бешикташем" рассчитан еще на два года.

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В статье: Домагой Вида Бешикташ (Стамбул) Рома (Рим)
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Комментарии (3)
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xabo70
26.09.2020 в 13:09
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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armik (Киев)
26.09.2020 в 12:15
Да обязательно присоединится!Во агент у человека!Нулячий игрок, никому на хрен не нужен, но каждую неделю может куда нибудь присоединится!Ща тупорылые дырнамовцы начнут икру метать!
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ShtanGa (Славське)
26.09.2020 в 12:52
Тобі з терикону видніше,.,що ще там, давай пиши
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