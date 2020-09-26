Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вида может присоединиться к Роме
Хорват заинтересовал римлян
Экс-защитник киевского "Динамо" Домагой Вида интересен "Роме".
По информации La Gazzetta dello Sport, его переход лично одобрил наставник "волков" Паулу Фонсека.
Помимо этого, "Рома" также интересуется Маркао из "Галатасарая", который является альтернативой Виде.
Вида провел 31 матч в чемпионате Турции в прошлом сезоне, отметившись 5 голами. Его контракт с "Бешикташем" рассчитан еще на два года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
xabo70
26.09.2020 в 13:09
Ответить
0
-1
armik (Киев)
26.09.2020 в 12:15
Ответить
+1
-1
ShtanGa (Славське)
26.09.2020 в 12:52
Ответить
+1
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...