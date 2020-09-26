Канте готов перейти в Интер

"Интер" сохраняет надежды подписать полузащитника "Челси" Н’Голо Канте, сообщает Daily Mail.

На трансфере лично настаивает главный тренер миланского клуба Антонио Конте.

Сам Канте открыт такому переходу и не против воссоединиться с Конте, под руководством которого становился чемпионом Англии.

Сделке препятствует то, что "Интеру" необходимо продать игроков, чтобы позволить себе заплатить за трансфер Канте запрашиваемые "Челси" 50 млн евро.

Ранее лондонцы уже отклонили предложения, в которых "Интер" был готов включить в сделку Марсело Брозовича либо Кристиана Эриксена.