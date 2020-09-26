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Серия А. Торино борется, но вновь получает полную кошёлку от Аталанты

Италия
(2 голосов)

Бергамцы начинают сезон победой

Серия А. Торино борется, но вновь получает полную кошёлку от Аталанты
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Аталанта" 2:4

Голы: Белотти 10, 44 - Гомес 13, Муриэль 21, Хатебур 42, Де Роон 55

"Торино": Сиригу, Войвода, Бремер, Нкулу, Мурру, Мейте, Ринкон (Сегре 80), Линетти (Лукич 64), Беренгер (Верди 65), Дзадза (Миллико 75), Белотти

"Аталанта": Спортьелло, Кальдара (Паломино 46), Толой, Шутало, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс (Мохика 85), Муриэль (Малиновский 64), Д. Сапата (Ламмерс 84), Гомес (Пашалич 84)

Предупреждения: Дзадза 39 - Кальдара 30, Фройлер 87

Последняя из итальянских команд в Лиге Чемпионов сезона 2019/20 начинала новый сезон в Серии А чуть позже других. Но с не меньшими ожиданиями. Говорят даже о Скудетто. И уж точно - о сохранении места в Топ-4 и яркости атаки. Потому ей нужно было уже в первом своём матче сломать тенденцию плохо начинать сезоны. Тем более, что бывший неудобный соперник в предыдущем очном матче получил от "Богини" 0:7, с тех пор сменил двух тренеров, проиграл без атаки в первом туре. А его новый наставник Марко Джампаоло заявил, что до его "Торино" ещё далеко. Такие "быки" были побеждены. Но не без волнения.

Середина первого тайма была весьма скучной. Зато начало и концовка - сумасшедшими. Преимущество "Аталанты" в классе было очевидным. Гомес забил классным ударом низом издали, Дуван Сапата и Гозенс были обязаны попадать из вратарской, капитан дважды блестяще забросил на Муриэля и Хатебура, причём первый попал с непростого угла. Но и "Торино" яростно боролся, по скорости не уступал. Грубейшая ошибка Шутало в самом дебюте чуть не принесла гол Дзадзе - перекладина спасла, Ринкон вывел Белотти на вратаря, а Войвода точно навесил на Андреа мимо ноги Кальдары. Тайм, полный ошибок, но и веселья.

Во втором тайме "Аталанта" желала держать мяч, не слишком ускоряться, успокоиться в обороне и найти ещё один гол. Хатебур чуть не нашёл его, но не попал головой в упор. Зато нашёл Де Роон, когда Муриэль отбросил ему чуть назад с фланга. Другие пункты плана также выполнялись чётко. Выход Руслана Малиновского также помог. Он появлялся в центре штрафной (слабый удар головой), опасно, пусть и неточно пасовал вразрез и с фланга. Лишь два удара издали были плохими. Впрочем, "Аталанте" хватило ударов других для тихой концовки.

Много вопросов к обороне бергамаски, но никаких - к атаке. И идеальный второй тайм в плане удержания счёта. А "Торино" выглядел далеко не так безнадёжно в атаке, как во Флоренции, но не удержался в обороне. Ему ещё долго искать баланс.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Серия А Торино (Турин)
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