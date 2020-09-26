Серия А. Торино борется, но вновь получает полную кошёлку от Аталанты

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Аталанта" 2:4

Голы: Белотти 10, 44 - Гомес 13, Муриэль 21, Хатебур 42, Де Роон 55

"Торино": Сиригу, Войвода, Бремер, Нкулу, Мурру, Мейте, Ринкон (Сегре 80), Линетти (Лукич 64), Беренгер (Верди 65), Дзадза (Миллико 75), Белотти

"Аталанта": Спортьелло, Кальдара (Паломино 46), Толой, Шутало, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс (Мохика 85), Муриэль (Малиновский 64), Д. Сапата (Ламмерс 84), Гомес (Пашалич 84)

Предупреждения: Дзадза 39 - Кальдара 30, Фройлер 87

Последняя из итальянских команд в Лиге Чемпионов сезона 2019/20 начинала новый сезон в Серии А чуть позже других. Но с не меньшими ожиданиями. Говорят даже о Скудетто. И уж точно - о сохранении места в Топ-4 и яркости атаки. Потому ей нужно было уже в первом своём матче сломать тенденцию плохо начинать сезоны. Тем более, что бывший неудобный соперник в предыдущем очном матче получил от "Богини" 0:7, с тех пор сменил двух тренеров, проиграл без атаки в первом туре. А его новый наставник Марко Джампаоло заявил, что до его "Торино" ещё далеко. Такие "быки" были побеждены. Но не без волнения.

Середина первого тайма была весьма скучной. Зато начало и концовка - сумасшедшими. Преимущество "Аталанты" в классе было очевидным. Гомес забил классным ударом низом издали, Дуван Сапата и Гозенс были обязаны попадать из вратарской, капитан дважды блестяще забросил на Муриэля и Хатебура, причём первый попал с непростого угла. Но и "Торино" яростно боролся, по скорости не уступал. Грубейшая ошибка Шутало в самом дебюте чуть не принесла гол Дзадзе - перекладина спасла, Ринкон вывел Белотти на вратаря, а Войвода точно навесил на Андреа мимо ноги Кальдары. Тайм, полный ошибок, но и веселья.

Во втором тайме "Аталанта" желала держать мяч, не слишком ускоряться, успокоиться в обороне и найти ещё один гол. Хатебур чуть не нашёл его, но не попал головой в упор. Зато нашёл Де Роон, когда Муриэль отбросил ему чуть назад с фланга. Другие пункты плана также выполнялись чётко. Выход Руслана Малиновского также помог. Он появлялся в центре штрафной (слабый удар головой), опасно, пусть и неточно пасовал вразрез и с фланга. Лишь два удара издали были плохими. Впрочем, "Аталанте" хватило ударов других для тихой концовки.

Много вопросов к обороне бергамаски, но никаких - к атаке. И идеальный второй тайм в плане удержания счёта. А "Торино" выглядел далеко не так безнадёжно в атаке, как во Флоренции, но не удержался в обороне. Ему ещё долго искать баланс.