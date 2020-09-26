Серия А. Интер - Фиорентина 4:3. Характер чемпиона

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Фиорентина" 4:3

Голы: Л. Мартинес 45+2, Чеккерини 52 (автогол), Лукаку 87, Д'Амброзио 89 - Куаме 4, Кастровилли 57, Кьеза 63

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Бастони, Коларов, Янг (Хакими 65), Брозович (Видаль 74), Барелла (Наингголан 75), Эриксен (Сенси 65), Перишич (А. Санчес 79), Лукаку, Л. Мартинес

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Чеккерини, Касерес, Кьеза (Лирола 69), Бонавентура (Валеро 61), Кастровилли, Амрабат, Бираги, Куаме (Влахович 61), Рибери (Кутроне 84)

Предупреждения: Барелла 7 - Чеккерини 32

Бурный август с двумя демаршами Антонио Конте и почти его уходом миновал. Как и большая часть трансферного сентября. "Интер" усилился по желанию своего тренера, успокоился и уже не может себе позволить ни оправдания, ни вторые места. В том числе и такое оправдание, как неудобность "Фиорентины". Подопечные Джузеппе Якини по пропущенным во втором круге предыдущего сезона лучшие в лиге, "Интеру" не проиграли в четырёх из пяти предыдущих очных матчей. Сезон 2020/21 они начали "сухой" победой, отчётный матч - голом. Однако "Интеру" слишком дорог этот сезон, чтобы терять очки в самом его начале.

Конте немало удивил с составом. Обычно левый латераль Янг справа, вообще не латераль Перишич слева, почти опальный Эриксен на поле. А в центре обороны из-за ухода Година и почти ухода Шкриньяра пришлось ставить обычно крайних защитников. Они - Д'Амброзио и особенно Коларов - и не поняли, что происходит во время заброса вернувшегося как раз из "Интера" Бираги. Куаме и Бонавентура остались перед вратарём. Далее хозяева постепенно нарастили владение мячом до 70-ти процентов, часто очень опасно забрасывали по центру или с флангов в штрафную. Но ударов было крайне мало. Слабая организация атак.

Гости организовывали интереснее и опаснее. Куаме с заброса Рибери проиграл дуэль вратарю, Миленкович головой чуть не попал, Янг заблокировал Куаме перед Хандановичем. Бираги вместо ворот пробил... в сторону аута. А забил "Интер". Ненужная пятка Рибери в атаке запустила контратаку Бареллы к забросу Лаутаро с 20-ти метров. Забил он и в начале второго тайма на фоне штурма без опасных моментов. Плохой удар Лаутаро подправил Чеккерини. Но в ответ против течения игры в контратаках Кастровилли бросил вперёд Рибери, Франк подождал и вернул, а затем блестящим пасом вразрез вывел Кьезу на вратаря.

Настал черёд страшной скамьи запасных "Интера", за которую воевал Конте. Тем более, что Лукаку умудрился не попасть с шести метров. Она предложила удары издали, которые Драговски контролировал. "Интер" даже постепенно потух, вроде бы потерял веру в себя. Влахович, оставленный гениальным Рибери перед вратарём, должен был похоронить его окончательно. Но серб пробил ужасно. А затем, вновь на ровном месте, в течение считанных минут, запасной Хакими прострелил справа на Лукаку, а запасной Алексис Санчес навесил слева на Д'Амброзио.

"Нерадзурри" провели ужасный матч в обороне, выглядели совершенно несбалансированными, не могли остановить Рибери. Они никак не заслужили победить в этом матче. Но устроили два камбека по ходу крышесносящего матча и в итоге победили так, как побеждают настоящие чемпионы.