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Интер – Фиорентина 4:3. Обзор матча

Италия
(1 голосов)

Команды выдали сумасшедший поединок

Интер – Фиорентина 4:3. Обзор матча
Новина українською

"Интер" невероятным образом начал сезон, совершив камбек в матче с "Фиорентиной" (4:3).

Всего за 4 минуты до конца основного времени "нерадзурри" проигрывали в счете, однако в итоге им удалось добыть три очка.

"Интер" - "Фиорентина" 4:3

Голы: Л. Мартинес 45+2, Чеккерини 52 (автогол), Лукаку 87, Д'Амброзио 89 - Куаме 4, Кастровилли 57, Кьеза 63

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Бастони, Коларов, Янг (Хакими 65), Брозович (Видаль 74), Барелла (Наингголан 75), Эриксен (Сенси 65), Перишич (А. Санчес 79), Лукаку, Л. Мартинес

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Чеккерини, Касерес, Кьеза (Лирола 69), Бонавентура (Валеро 61), Кастровилли, Амрабат, Бираги, Куаме (Влахович 61), Рибери (Кутроне 84)

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В статье: Интер (Милан) Фиорентина (Флоренция)
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