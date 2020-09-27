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Торино – Аталанта 2:4. Обзор матча
"Бергамаски" результативно начали сезон
Предоставляем вашему вниманию обзор матча 2-го тура Серии А между "Торино" и "Аталантой" (2:4).
Руслан Малиновский появился на поле на 64-й минуте матча, заменив Муриэля. На счету украинца один удар и один ключевой пас.
Торино – Аталанта 2:4
Голы: Белотти, 11, 43 – Гомес, 13, Муриэль, 21, Хатебур, 42, де Рон, 54
Торино: Сиригу, Мурру, Бремер, Нкулу, Войвода, Линетти (Лукич, 64), Ринкон (Сегре, 80), Мейте, Беренгер (Верди, 65), Дзадза (Миллико, 75), Белотти
Аталанта: Спортьелло, Гозенс (Мохика, 85), Шутало, Кальдара (Паломино, 46), Хатебур, Фройлер, де Рон, Гомес (Пашалич, 84), Толои, Муриэль (Малиновский, 64), Сапата (Ламмерс, 85)
Предупреждения: Кальдара, Дзадза, Фройлер.