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Торино – Аталанта 2:4. Обзор матча

Италия
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"Бергамаски" результативно начали сезон

Торино – Аталанта 2:4. Обзор матча
Новина українською

Предоставляем вашему вниманию обзор матча 2-го тура Серии А между "Торино" и "Аталантой" (2:4).

Руслан Малиновский появился на поле на 64-й минуте матча, заменив Муриэля. На счету украинца один удар и один ключевой пас.

Торино – Аталанта 2:4

Голы: Белотти, 11, 43 – Гомес, 13, Муриэль, 21, Хатебур, 42, де Рон, 54

Торино: Сиригу, Мурру, Бремер, Нкулу, Войвода, Линетти (Лукич, 64), Ринкон (Сегре, 80), Мейте, Беренгер (Верди, 65), Дзадза (Миллико, 75), Белотти

Аталанта: Спортьелло, Гозенс (Мохика, 85), Шутало, Кальдара (Паломино, 46), Хатебур, Фройлер, де Рон, Гомес (Пашалич, 84), Толои, Муриэль (Малиновский, 64), Сапата (Ламмерс, 85)

Предупреждения: Кальдара, Дзадза, Фройлер.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Торино (Турин)
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