Серия А. Один слабый, но и один замечательный тайм Сассуоло

Чезена. "Орогель Стадиум"

"Специя" - "Сассуоло" 1:4

Голы: Галабинов 31 - Джуричич 12, Берарди 64 (пен.), Дефрель 66, Капуто 76

"Специя": Зут, Сала (Феррер 79), Эрлич, Делль'Орко (Шабо 87), Рамос, Бартоломеи (Дейола 72), M. Риччи, Побега (Мора 72), Агудело (Фариас 72), Галабинов, Гьяси

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Кирикеш (Айхан 80), Д. Феррари, Кирьякопулос (Мулдур 46), Локателли, Обьянг (Бурабия 46), Берарди (Ф. Риччи 87), Дефрель (Х. Траоре 69), Джуричич, Капуто

Предупреждения: Сала 44, Зут 63 - Джуричич 45+2

Безоговорочный победитель Серии Б с большим отрывом "Беневенто" в первом матче Серии А устроил камбек с 0:2. Его "вице-король" "Кротоне" был разгромлен. Третьей команде Второго дивизиона должно было быть ещё сложнее. "Специя" - дебютант Серии А, играет не дома из-за неготовности своего стадиона. А соперником её был не аутсайдер, а одна из лучших атак лиги, после великолепной концовки сезона вышедшая на восьмое место по очкам. И против такого "орлята" сыграли уж точно лучше, чем "Кротоне". Но закончили так же.

В первом тайме "Специя" полностью остановила "Сассуоло", владевшего мячом в два раза чаще. В комбинационной игре фаворит не создал ничего. Свой гол Джуричич создал сам, издевательски пройдя Салу на фланге и закатив под дальнюю стойку. Локателли попал в стойку прямым штрафным. А аутсайдер отвечал неплохими атаками. В одной из фланговых Риччи точно навесил на голову Галабинову. Первые 15 минут второго тайма, несмотря на повышение темпа, можно оценить так же. На 56-ой удар Дефреля защитник вытащил с линии.

И всё же скорость в итоге добила новичка. Банальный заброс на Капуто два защитника не прервали, Франческо сбил дебютант Серии А бывший вратарь ПСВ Зут. Вскоре "Сассуоло" наконец-то выдал классную командную атаку. Капуто промчал по правому флангу и нашёл свободного Дефреля. Также два гола Франческо были отменены из-за офсайда. Лишь тогда, очень поздно, тренер-дебютант Винченцо Итальяно вспомнил о заменах... Да и после того на удар головой Галабинова в перекладину в упор ответил Капуто, после розыгрыша углового.

"Сассуоло" забил всё, что не залетело в ничейном матче против "Кальяри". Но ему придётся задуматься о первом тайме. А "Специи" нельзя так разваливаться во втором, если она хочет остаться в Серии А.