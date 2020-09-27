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В Дженоа диагностировано два случая заражения COVID-19 перед игрой с Наполи

Италия
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"Гриффоны" будут обходиться без Перина и Лассе Шоне

В Дженоа диагностировано два случая заражения COVID-19 перед игрой с Наполи
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Пресс-служба "Дженоа" сообщила, что два футболиста команды заразились коронавирусом.

На самоизоляцию отправились арендованный у "Ювентуса" голкипер Маттиа Перин и хавбек Лассе Шене.

Остальные футболисты "гриффонов" здоровы и готовятся к матчу 2-го тура Серии А против "Наполи".

Игра состоится сегодня, 27 сентября. Матч стартует в 19:00.

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В статье: Дженоа (Генуя) Наполи (Неаполь) Лассе Шоне Маттиа Перин коронавирус
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