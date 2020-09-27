Серия А. Рома - Ювентус 2:2. Перехвалили, переругали

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Ювентус" 2:2

Голы: Верету 31 (пен.), 45+1 - Криштиану Роналду 44 (пен.), 70

"Рома": Миранте, Манчини, Кумбулла, Ибаньес, Сантон (Бруно Перес 68), Лоренцо Пеллегрини (Диавара 72), Верету, Спинаццола, Педро, Мхитарян, Джеко

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо, Рабио, МакКенни (Артур 58), Кулушевски (Фработта 85), Рэмзи (Бентанкур 68), Криштиану Роналду, Мората (Дуглас Коста 58)

Предупреждения: Кумбулла 36, Лоренцо Пеллегрини 54 - Рабио 30, Фработта 86

Удаление: Рабио 62 (вторая жёлтая)

Если судить по внешней и внутренней реакции на события в командах, "Роме" не видать Топ-4 Серии А, а "Ювентус" возьмёт Скудетто уже в 30-ом туре. Римляне пережили сумасшедшее межсезонье и лишь добавили бешенства техническим поражением от "Вероны" из-за своей ошибки. Да и на поле в Вероне выглядели слишком мягкими и сумбурными. Даже стоял вопрос о будущем Паулу Фонсеки. "Ювентус" же и его тренер Андреа Пирло после разгрома "Сампдории" получили ливень комплиментов. Многие уже увидели абсолютно новых и замечательных "бьянконери". Что ж, очный матч доказал поспешность всех этих суждений.

"Роме" удалось сковать соперника по рукам и ногам. Не в последнюю очередь - благодаря неожиданным изменениям в его тактической схеме. Пирло решил перевести правого латераля Куадрадо на левый фланг обороны, сразу же бросить в бой Морату и фактически перейти на что-то похожее на 4-4-2. Видимо, сами игроки не понимали, во что они играют. Потому до перерыва при 63-ёх процентах владения мячом играли крайне медленно и нанесли лишь три удара по воротам. Лишь Роналду кое-что создал. Его навес справа Рэмзи замкнул неточно в упор. А прострел после прорыва слева в штрафную остановила рука Пеллегрини.

Не то что "Рома" играла особо быстро и ярко. Зато она высоко прессинговала. Не авантюрно. Плотно и чётко. Форвард Джеко, бывший герой саги о переходе в "Ювентус", тяжело работал, зарабатывал фолы, помогал в отборе. Опорник Верету стал лучшим в первом тайме по ударам по воротам с тремя. Всё это также удивило чемпиона. Одну попытку француза остановила поднятая рука Рабио. Вторую, из центра штрафной, ему предоставил Мхитарян после отличной контратаки. А вообще-то открывать счёт в матче должен был Генрих, когда сам прошёл всех и вышел на вратаря. Щесны взял слишком слабый удар армянина.

Второй тайм "Рома" начала даже ещё острее. Удар Педро Щесны вытащил из-под перекладины, Джеко пройдя двоих в центре штрафной нетипично для себя попал лишь в стойку. Не забывала и по-прежнему перекрывать соперника. Настолько хорошо, что раздражённый Рабио исполнил грязный подкат в центре поля на Мхитаряне. У "Юве" оставались две надежды - оборона римлян и Криштиану Роналду. И, как ни странно, они сработали. Данило без помех прошёл справа и навесил, КриРо перепрыгнул троих. А оборона туринцев, стоя спиной к стене, как раз не подвела. Выдержав примитивную и непостоянную осаду.

После начала династии Скудетто "Ювентуса" никто не побеждал его больше, чем "Рома". Из последних уже восьми очных матчей она проиграла лишь три. Потому результат не удивил. Ну не настолько же плохи "волки" после одного тура. И не настолько же хороши "зебры". Обеим командам лучше не впадать ни в эйфорию, ни в панику. А работать над ошибками.