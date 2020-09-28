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Роналду забил 450 голов в ТОП-5 лигах. Этот лучший показатель с сезона 2003/04
Криштиану оформил дубль в ворота римской "Ромы"
В матче второго тура Серии А туринский
Дублем в составе "зебр" отметился нападающий Криштиану Роналду. Благодаря этим забитым мячам, 35-летний Роналду достиг отметки в 450 голов в ТОП-5 лигах. Этот показатель является лучшим среди всех футболистов с сезона 2003/2004.
Криштиану забил 84 гола в составе "Манчестер Юнайтед (в АПЛ), 311 голов в футболке мадридского "Реала" (в Ла Лиге) и записал на свой счет 55 голов в туринском "Ювентусе" (в Серии А).
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Источник:Opta
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