Роналду забил 450 голов в ТОП-5 лигах. Этот лучший показатель с сезона 2003/04

В матче второго тура Серии А туринский "Ювентус" на выезде сыграл с римской "Ромой" в результативную ничью.

Дублем в составе "зебр" отметился нападающий Криштиану Роналду. Благодаря этим забитым мячам, 35-летний Роналду достиг отметки в 450 голов в ТОП-5 лигах. Этот показатель является лучшим среди всех футболистов с сезона 2003/2004.

Криштиану забил 84 гола в составе "Манчестер Юнайтед (в АПЛ), 311 голов в футболке мадридского "Реала" (в Ла Лиге) и записал на свой счет 55 голов в туринском "Ювентусе" (в Серии А).