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Роналду забил 450 голов в ТОП-5 лигах. Этот лучший показатель с сезона 2003/04

Италия
(2 голосов)

Криштиану оформил дубль в ворота римской "Ромы"

Роналду забил 450 голов в ТОП-5 лигах. Этот лучший показатель с сезона 2003/04
Новина українською

В матче второго тура Серии А туринский "Ювентус" на выезде сыграл с римской "Ромой" в результативную ничью.

Дублем в составе "зебр" отметился нападающий Криштиану Роналду. Благодаря этим забитым мячам, 35-летний Роналду достиг отметки в 450 голов в ТОП-5 лигах. Этот показатель является лучшим среди всех футболистов с сезона 2003/2004.

Криштиану забил 84 гола в составе "Манчестер Юнайтед (в АПЛ), 311 голов в футболке мадридского "Реала" (в Ла Лиге) и записал на свой счет 55 голов в туринском "Ювентусе" (в Серии А).

Роналду забил 450 голов в ТОП-5 лигах. Этот лучший показатель с сезона 2003/04 - изображение 1
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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Серия А Рома (Рим)
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Источник:
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Комментарии (2)
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Liverpool 333 (Кировоград )
28.09.2020 в 00:57
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+1
0
Djibouti (Djibouti)
28.09.2020 в 00:48
Голяс мегасуперпуперкруть это не аргентинские «сопли», гол 2.30 метра +, при или что Ювентус был в 10-м Мега игрокДаже Чуйченко не забивал такие
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+2
0


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