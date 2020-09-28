Роналду и не думает останавливаться. Рома - Ювентус 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча второго тура итальянской Серии А, в котором Рома принимала Ювентус. Римляне дважды выходили вперед благодаря ударам Верету. Сначала Жордан реализовал пенальти, затем завершил стремительную контратаку. Но в обоих случаях ему отвечал Криштиану Роналду. Португалец также забил с 11-метровой отметки, а затем замкнул головой подачу с фланга.

Итальянская Серия А. Второй тур

27 сентября. Рим. Стадио Олимпико

Рома - Ювентус 2:2

Голы: Вретище 31 пен., 45 + 3 - Роналду 37 пен., 69