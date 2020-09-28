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Роналду и не думает останавливаться. Рома - Ювентус 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Рома - Ювентус, Чемпионат Италии, 27 сентября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча второго тура итальянской Серии А, в котором Рома принимала Ювентус. Римляне дважды выходили вперед благодаря ударам Верету. Сначала Жордан реализовал пенальти, затем завершил стремительную контратаку. Но в обоих случаях ему отвечал Криштиану Роналду. Португалец также забил с 11-метровой отметки, а затем замкнул головой подачу с фланга.
Итальянская Серия А. Второй тур
27 сентября. Рим. Стадио Олимпико
Рома - Ювентус 2:2
Голы: Вретище 31 пен., 45 + 3 - Роналду 37 пен., 69
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