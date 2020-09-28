Пирло: Прекрасно, что у Ювентуса есть Роналду – дело не только в голах Криштиану

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал результат матча со столичной "Ромой" (2:2). Цитирует алленаторе "бьнконери" Football Italia.

"В текущем сезоне мы сыграли с двумя совершенно разными командами, "Ювентус" задействовал два разных подхода. Мы сделали шаг назад с точки зрения качества игры, но работа продолжается. У нас не было возможности провести предсезонные матчи, чтобы проверить определенные вещи".

"По итогу мы завоевали один зачетный пункт. Дважды мы уступали в счете, потом остались вдесятером, к тому же у нас в составе были такие игроки, как Артур, а бразилец полгода не играл. Ему нужно время на адаптацию и восстановление физических кондиций. Против организованной команды всегда непросто – "Рома" массированно атаковала".