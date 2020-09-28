Легенда Ювентуса предупреждает о претензиях Интера и Аталанты на Скудетто

Экс-капитан "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро уверен, что туринскому клубу будет непросто защитить титул чемпиона Италии.

"Интер" и "Аталанта" будут серьезными претендентами на Скудетто. Команда Гасперини сейчас серьезно повзрослела, а миланцы показали характер в последнем туре.

"Лацио"? Это сильный клуб, но им тяжело будет совмещать борьбу за титул и игру в Лиге Чемпионов", - приводит слова Дель Пьеро Sky Sport Italia.

"Ювентус" новый сезон начал под руководством нового тренера - с командой сейчас работает Андреа Пирло. Вчера туринцы не обыграли "Рому" (2:2).

Отметим, что "зебры" восемь раз подряд берут Скудетто.