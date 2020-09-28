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Легенда Ювентуса предупреждает о претензиях Интера и Аталанты на Скудетто

Италия
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Борьба будет серьезной

Легенда Ювентуса предупреждает о претензиях Интера и Аталанты на Скудетто
UA-Футбол
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Экс-капитан "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро уверен, что туринскому клубу будет непросто защитить титул чемпиона Италии.

"Интер" и "Аталанта" будут серьезными претендентами на Скудетто. Команда Гасперини сейчас серьезно повзрослела, а миланцы показали характер в последнем туре.

"Лацио"? Это сильный клуб, но им тяжело будет совмещать борьбу за титул и игру в Лиге Чемпионов", - приводит слова Дель Пьеро Sky Sport Italia.

"Ювентус" новый сезон начал под руководством нового тренера - с командой сейчас работает Андреа Пирло. Вчера туринцы не обыграли "Рому" (2:2).

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Отметим, что "зебры" восемь раз подряд берут Скудетто.

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В статье: Алессандро Дель Пьеро Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Интер (Милан)
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