Основной форвард Милана выбыл из-за травмы локтя

В матче второго тура Серии А "Милан" обыграл "Кротоне". Анте Ребич не сумел доиграть до конца из-за травмы.

Углубленное обследование показало, что у хорватского форварда травма локтя. Нападающий пропустит не менее десяти дней и не поможет "россонери" в ближайшем матче. Помимо этого, не сможет на него рассчитывать сборная Хорватии.

ℹ️ Forward Ante Rebić will miss out #Croatia's October matches with Switzerland, Sweden, and France due to left elbow injury. Ante, get well soon! ???? #Vatreni???? pic.twitter.com/xeelJMPckD