Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В итальянском клубе 14 положительных случаев COVID-19
Вчера они играли с "Наполи"
Итальянская "Дженоа" вчера была разгромлена "Наполи" 0:6. Однако это не самая большая проблема клуба.
По официальным данным, в составе команде диагностировано 14 случаев заболевания коронавирусом. Из них - восемь футболистов.
Известны имена только двух зараженных - Маттиа Перин и Лассе Шоне. Команда прошла обязательное тестирование после вчерашнего матча.
#Genoa, sale a 14 il numero di positivi: il comunicato del clubhttps://t.co/kzu0jsHq3y— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 28, 2020
На следующих выходных "Дженоа" сыграет против "Торино" - судьба матча пока неизвестна.