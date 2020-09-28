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В итальянском клубе 14 положительных случаев COVID-19

Италия
(1 голосов)

Вчера они играли с "Наполи"

В итальянском клубе 14 положительных случаев COVID-19
UA-Футбол
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Итальянская "Дженоа" вчера была разгромлена "Наполи" 0:6. Однако это не самая большая проблема клуба.

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По официальным данным, в составе команде диагностировано 14 случаев заболевания коронавирусом. Из них - восемь футболистов.

Известны имена только двух зараженных - Маттиа Перин и Лассе Шоне. Команда прошла обязательное тестирование после вчерашнего матча.

На следующих выходных "Дженоа" сыграет против "Торино" - судьба матча пока неизвестна.

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В статье: Дженоа (Генуя) Лассе Шоне Маттиа Перин коронавирус
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
28.09.2020 в 22:38
Лол а може тестування до матчу робити а не після?
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