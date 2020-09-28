В итальянском клубе 14 положительных случаев COVID-19

Итальянская "Дженоа" вчера была разгромлена "Наполи" 0:6. Однако это не самая большая проблема клуба.

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По официальным данным, в составе команде диагностировано 14 случаев заболевания коронавирусом. Из них - восемь футболистов.

Известны имена только двух зараженных - Маттиа Перин и Лассе Шоне. Команда прошла обязательное тестирование после вчерашнего матча.

#Genoa, sale a 14 il numero di positivi: il comunicato del clubhttps://t.co/kzu0jsHq3y — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 28, 2020

На следующих выходных "Дженоа" сыграет против "Торино" - судьба матча пока неизвестна.