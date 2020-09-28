Серия А. Зачем Болонье Супряга?

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Парма" 4:1

Голы: Сориано 16, 30, Сков-Ольсен 56, Паласио 90+1 - Эрнани 67

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри, Данило, Томиясу, Хики (Денсвил 80), Схутен, Поли (Медель 64), Сков-Ольсен (Орсолини 90+1), Сориано, Барроу (Сансоне 80), Паласио (Сантандер 90+1)

"Парма": Сепе, Лoрини, Якопони, Алвеш, Дармиан, Эрнани, Бругман (Грасси 80), Куцка (Дермаку 80), Деци (Силигарди 58), Жервиньо (Спрокати 69), Карамо (Адоранте 80)

Предупреждения: Сансоне 85 - Куцка 60, Лорини 70

Удаление: Якопони 77 (прямая красная)

Между "Болоньей" и "Пармой" немало общего. Речь о двух лучших представителях Эмилии-Романьи, а также крепких середняках, мечтающих о попадании в Еврокубки. Обе много пропускают: уже 16 матчей "Пармы" подряд с пропущенными - антирекорд клуба, уже 35 матчей "Болоньи" - антирекорд Серии А. Обе в первом туре уступили грандам - "Милану" и "Наполи" - со счётом 0:2. Обе пытаются играть интенсивно, на атаку, через короткий пас. Вот только "Болонья" с Синишей Михайловичем пытается третий год, а "Парма" с её новым тренером Фабио Ливерани - второй матч. Отсюда и результат.

Лучше начали как раз гости. Жервиньо и Карамо провели две интенсивные атаки, последний чуть не перебросил Скорупски. Зато хозяева включились гораздо эффективнее. Сепе не сумел выцарапать удар головой Сориано после углового, Роберто также забросил с 17-ти метров с рикошетом. Далее же темп сохранился, но без особой опасности. "Болонью" устраивал счёт и 60 процентов владения мячом до перерыва. Устроила и красивая контратака с пасом Сориано и лёгким ударом Сков-Ольсена с 14-ти метров. И гол Паласио после перехвата. Подарок Скорупски лишь сорвал ему долгожданный "сухой" матч.

Михайлович даже должен быть недоволен. Против настолько слабого соперника был уникальный шанс прервать проклятую серию с пропущенными. А вот к атаке "Болоньи" претензий нет. И зачем ей нужен Владислав Супряга?