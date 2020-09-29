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Официально: лидер Лацио продлил контракт с римским клубом
Речь не про Чиро
Хавбек "Лацио" Луис Альберто официально продлил контракт с "орлами" до июня 2025 года- прекрасный способ отпраздновать День рождения. Испанский полузащитник вел переговоры с клубом несколько недель, а вчера вечером, в день своего 28-летия, поставил подпись в соглашении.
Луис покинул "Ливерпуль" за 4 миллиона евро летом 2016 года. Его предыдущий контракт с "Лацио" должен был истечь в июне 2022 года, но он продлил трудовой договор.
Испанец провел 136 матчей за римлян, забил 26 голов и отдал 44 результативные передачи.
???? Oggi è veramente un giorno magico, è il giorno del Mago...— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 28, 2020
✍️ #MagicLuis2025
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