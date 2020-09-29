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Официально: лидер Лацио продлил контракт с римским клубом

Италия
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Речь не про Чиро

Официально: лидер Лацио продлил контракт с римским клубом
Новина українською

Хавбек "Лацио" Луис Альберто официально продлил контракт с "орлами" до июня 2025 года- прекрасный способ отпраздновать День рождения. Испанский полузащитник вел переговоры с клубом несколько недель, а вчера вечером, в день своего 28-летия, поставил подпись в соглашении.

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Луис покинул "Ливерпуль" за 4 миллиона евро летом 2016 года. Его предыдущий контракт с "Лацио" должен был истечь в июне 2022 года, но он продлил трудовой договор.

Испанец провел 136 матчей за римлян, забил 26 голов и отдал 44 результативные передачи.

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В статье: Луис Альберто Лацио (Рим)
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