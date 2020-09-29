Пакета в ближайшие дни подпишет контракт с Лионом

Полузащитник "Милана" Лукас Пакета в течение двух дней подпишет контракт с "Лионом", сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

По информации источника, соглашение футболиста с французским клубом будет рассчитано до 2025 года. Все детали сделки согласованы, "Милан" осуществил полноценную продажу хавбека.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 23-летний Пакета провёл 24 матча и отдал одну голевую передачу. В нынешнем сезоне Серии А хавбек на поле не появлялся.

"Милан" в двух турах чемпионата Италии набрал максимально возможные 6 очков и располагается на третьем месте в таблице.