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Пакета в ближайшие дни подпишет контракт с Лионом

Италия
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Игрок сменит клубную прописку

Пакета в ближайшие дни подпишет контракт с Лионом
Новина українською

Полузащитник "Милана" Лукас Пакета в течение двух дней подпишет контракт с "Лионом", сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

По информации источника, соглашение футболиста с французским клубом будет рассчитано до 2025 года. Все детали сделки согласованы, "Милан" осуществил полноценную продажу хавбека.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 23-летний Пакета провёл 24 матча и отдал одну голевую передачу. В нынешнем сезоне Серии А хавбек на поле не появлялся.

"Милан" в двух турах чемпионата Италии набрал максимально возможные 6 очков и располагается на третьем месте в таблице.

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В статье: Милан (Италия) Лукас Пакета
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