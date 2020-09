Требование Фонсеки? Рома сделает последнюю попытку подписать Смоллинга

Итальянская "Рома" не перестает мечтать. До конца трансферного окна они попытаются вернуть в свою команду Криса Смоллинга.

Английский защитник идеально вписался в систему Фонсеки, однако "Манчестер Юнайтед" отказался вновь отдавать центрбека в аренду. Им нужна полноценная продажа.

По данным Фабрицио Романо, в ближайшее время "волки" направят официальное предложение в Англию. Однако вероятная сумма перехода не сообщается.

AS Roma are preparing a new bid to sign Chris Smalling from Manchester United on a permanent deal. Talks re-opened with #MUFC. Smalling is pushing to leave and come back to Roma. ???? @SkySport #Roma #ManUtd #transfers