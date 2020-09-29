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Требование Фонсеки? Рома сделает последнюю попытку подписать Смоллинга

Италия
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Новый защитник действительно нужен команде

Требование Фонсеки? Рома сделает последнюю попытку подписать Смоллинга
UA-Футбол
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Итальянская "Рома" не перестает мечтать. До конца трансферного окна они попытаются вернуть в свою команду Криса Смоллинга.

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Английский защитник идеально вписался в систему Фонсеки, однако "Манчестер Юнайтед" отказался вновь отдавать центрбека в аренду. Им нужна полноценная продажа.

По данным Фабрицио Романо, в ближайшее время "волки" направят официальное предложение в Англию. Однако вероятная сумма перехода не сообщается.

Контракт Смоллинга с "МЮ" истекает летом 2022-го года.

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В статье: Крис Смоллинг Рома (Рим) Манчестер Юнайтед
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