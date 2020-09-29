СМИ: Ювентус интересуется Ауаром

Маловероятно, что "Лиону" удастся удержать в это трансферное окно Уссема Ауара. Полузащитника связывают с топ-клубами.

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Пока "Арсенал" пытается договориться с французской стороной о трансферной стоимости, "Ювентус" попытался вмешаться в гонку. По данным RMC Sport, итальянцы активно интересуются полузащитником.

Однако на данный момент официального предложения сделано не было. "Лион" готов отпустить футболиста за 50 миллионов.

Контракт Аура истекает в 2023-м году.