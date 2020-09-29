  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. СМИ: Ювентус интересуется Ауаром
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Ювентус интересуется Ауаром

Италия
(1 голосов)

Который близок к переезду в Англию

СМИ: Ювентус интересуется Ауаром
UA-Футбол
Новина українською

Маловероятно, что "Лиону" удастся удержать в это трансферное окно Уссема Ауара. Полузащитника связывают с топ-клубами.

Читайте такжеАрсенал сделал улучшенное предложение по Ауару

Пока "Арсенал" пытается договориться с французской стороной о трансферной стоимости, "Ювентус" попытался вмешаться в гонку. По данным RMC Sport, итальянцы активно интересуются полузащитником.

Однако на данный момент официального предложения сделано не было. "Лион" готов отпустить футболиста за 50 миллионов.

Контракт Аура истекает в 2023-м году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Лион Уссем Ауа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...