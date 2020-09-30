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Президент Наполи вновь сдал тест на коронавирус

Италия
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Президент Наполи вновь сдал тест на коронавирус

Президент Наполи вновь сдал тест на коронавирус
Новина українською

Президент итальянского "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сдал отрицательный тест на коронавирус и может вернуться к работе. Напомним, с 10 сентября босс "адзурри" находился на самоизоляции после того, как заболел COVID-19.

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Пресс-служба "Наполи" отмечает, что на прошлой неделе Де Лаурентис дважды сдал тест и оба раза системы не выявили коронавирус.

По информации La Repubblica, представитель одного из клубов Серии А, который присутствовал на первой за долгое время встрече функционеров, сдал положительный тест на коронавирус. Имя босса не называется, но вполне возможно, что речь идет именно про Аурелио. Отмечается, что инфицированный неправильно надел маску и отсидел так всю встречу.

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В статье: Аурелио де Лаурентис Наполи (Неаполь) коронавирус
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Источник:
Football Italia

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