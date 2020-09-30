Кубок Италии. Второй раунд. Все результаты (обновляется)

Второй раунд Кубка Италии сезона 2020/21 стартовал вчера победой "Монцы" Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани. Остальные матчи назначены на сегодня. Новость будет обновляться с поступлением новых финальных результатов. Следует отметить, что хозяева всех матчей представляют Серию Б, а гости, кроме "Сан Николо" и "Казарано" - Серию С. Команды, указанные в предыдущем предложении, представляют Четвёртый дивизион.

"Реджина" - "Терамо" 1:0

Гол: Лафферти 34

Счёт в матче открыл Кайл Лафферти. Да, тот самый североирландец, отыгравший уже в 12-ти командах из шести стран. И ему всего 33. Также за хозяев играл Хашим Мастур - бывшая звезда Примаверы "Милана" и Футбольного Менеджера.

"Читтаделла" - "Новара"

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"Козенца" - "Алессандрия"

Голы:

"Кремонезе" - "Ареццо"

Голы:

"Фрозиноне" - "Падова"

Голы:

"Пиза" - "Юве Стабия"

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"Пескара" - "Сан Николо"

Голы:

"Венеция" - "Каррарезе"

Голы:

"Виртус Энтелла" - "АльбиноЛеффе"

Голы:

"Асколи" - "Перуджа"

Голы:

"Эмполи" - "Ренате"

Голы:

"Виченца" - "Про Патрия"

Голы:

"Реджана" - "Монополи"

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"Кьево" - "Катандзаро"

Голы:

"Лечче" - "ФералпиСало"

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"Порденоне" - "Казарано"

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"Салернитана" - "Зюдтироль"

Голы:

"Брешия" - "Трапани"

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СПАЛ - "Бари"

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