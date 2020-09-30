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Кубок Италии. Второй раунд. Все результаты (обновляется)
Представители Серии Б вступили в борьбу
"Реджина" - "Терамо" 1:0
Гол: Лафферти 34Счёт в матче открыл Кайл Лафферти. Да, тот самый североирландец, отыгравший уже в 12-ти командах из шести стран. И ему всего 33. Также за хозяев играл Хашим Мастур - бывшая звезда Примаверы "Милана" и Футбольного Менеджера.
"Читтаделла" - "Новара"
Голы:
"Козенца" - "Алессандрия"
Голы:
"Кремонезе" - "Ареццо"
Голы:
"Фрозиноне" - "Падова"
Голы:
"Пиза" - "Юве Стабия"
Голы:
"Пескара" - "Сан Николо"
Голы:
"Венеция" - "Каррарезе"
Голы:
"Виртус Энтелла" - "АльбиноЛеффе"
Голы:
"Асколи" - "Перуджа"
Голы:
"Эмполи" - "Ренате"
Голы:
"Виченца" - "Про Патрия"
Голы:
"Реджана" - "Монополи"
Голы:
"Кьево" - "Катандзаро"
Голы:
"Лечче" - "ФералпиСало"
Голы:
"Порденоне" - "Казарано"
Голы:
"Салернитана" - "Зюдтироль"
Голы:
"Брешия" - "Трапани"
Голы:
СПАЛ - "Бари"
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