Оборона Беневенто с помощью Интера издевается над собой, история для Специи

Беневенто. "Чиро Вигорито"

"Беневенто" - "Интер" 2:5

Голы: Капрари 34, 76 - Лукаку 1, 28, Гальярдини 25, Хакими 43, Л. Мартинес 73

"Беневенто": Монтипо, Маджо (Фулон 46), Глик, Кальдирола, Барба (Летиция 37), Дабо (Хетемай 70), Скьяттарелла, Ионицэ, Р. Инсинье (Туя 46), Капрари, Мончини (Лападула 64)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Коларов, Хакими, Видаль (Барелла 52), Гальярдини (Эриксен 81), Янг (Перишич 65), Сенси (Брозович 65), Лукаку (Л. Мартинес 65), Санчес

Предупреждения: Скьяттарелла 71

По первому матчу "Интера" в сезоне было ясно, что его оборона ещё не готова. Центр поля также часто пропускал атаки "Фиорентины". Выручила мощнейшая скамья запасных. Её Антонио Конте и бросил в бой через четыре дня в гостях у новичка лиги, сменив семь игроков. И скамья поучаствовала во всех голах, принеся весьма комфортную победу. Правда, не в последнюю, а в первую очередь - из-за комической обороны новичка лиги. "Беневенто" и в первом матче сезона, в котором устроил камбек с 0:2 на 3:2, оборонялся плохо. Здесь же просто опозорился.

В матче против "Фиорентины" "Интер" не забил, а пропустил в дебюте. Но здесь "кросс" Хакими на Лукаку вернул привычный сценарий. После короткого ответного наскока соперника фаворит сам перешёл в атаку. Перевод Хакими справа налево на Янга и классный удар слёта Гальярдини ещё можно отнести в пользу атаки. Но подарки вратаря Монтипо и защитника Летиции просто недопустимы на таком уровне. После первого Лукаку мог успеть выпить чашечку кофе и лишь после этого ткнуть мяч в ворота. Да и "обыкновенных" голов было слишком много.

Самир Ханданович, похоже, проникся атмосферой, поскольку подарил мяч Капрари, пробившему с 17-ти метров. А во втором тайме Джанлука оформил дубль. Мончини попадал в стойку. Над обороной и особенно выходом из неё через короткий пас миланцам придётся долго и тяжело работать. Но их атака просто великолепна и имеет все шансы побить рекорд клуба по голам за сезон во всех турнирах, установленный в сезоне 2019/20. В этом плане подопечные Конте явно продолжают натоптанный путь.

===========

Удине. "Дания Арена"

"Удинезе" - "Специя" 0:2

Голы: Галабинов 29, 90+4

"Удинезе": Муссо, Бекао, Де Майо, Самир (Матос 78), Тер Авест, Палумбо (Форестьери 56), Де Пауль, М. Кулибали, Зеегелаар (Увежан 65), Лазанья, Окака (Несторовски 65)

"Специя": Зут (Рафаэль 64), Феррер, Шабо, Терци, Рамос, Дейола (Бартоломеи 53), М. Риччи, Маджоре (Побега 67), Верде (Фариас 77), Галабинов, Гьяси (Эрлич 67)

Предупреждения: Терци 39, Феррер 79, Рамос 86, Фариас 90

Удаление: Терци 65 (вторая жёлтая)