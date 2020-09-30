Серия А. Лацио - Аталанта 1:4. Ключи от орлиного гнезда

Рим. "Стадио Олимпико"

: Кайседо 58 - Гозенс 10, Хатебур 32, Гомес 41, 61

": Стракоша, Патрик, Ачерби, Раду (Баштуш 58), Лаццари (Д. Андерсон 71), Лейва (Катальди 49), Милинкович-Савич (Эскаланте 70), Марушич, Луис Альберто (Акпа-Акпро 70), Кайседо, Иммобиле

": Спортьелло, Паломино, Толой, Джимсити (Ромеро 46), Хатебур, Фройлер, Пашалич (Де Роон 56), Гозенс (Мохика 90), Малиновский, А. Гомес (Муриэль 82), Д. Сапата (Ламмерс 82)

: Марушич 11, Луис Альберто 26, Лейва 40, Катальди 70, Ачерби 72, Кайседо 75, Иммобиле 90+4 - Джимсити 15, Фройлер 26

Клубы с относительно небольшими бюджетами, постоянно угрожающие грандам. И ныне недовольные концовкой сезона 2019/20, когда недостаточно угрожали Скудетто. Детища умных и харизматичных тренеров. Великолепные атакующие линии. Команды, обожающие интенсивность, агрессию. "Лацио" и "Аталанта" всегда выдают зрелище. Особенно в очных матчах. В предыдущем сезоне, например, в Риме первые вернулись с 0:3 на 3:3, в Бергамо - вторые с 0:2 на 3:2. Равные соперники? Всё же в последнее время Джан Пьеро Гасперини нашёл ключи к Симоне Индзаги. Эта победа стала четвёртой в пяти последних встречах в лиге.

"Аталанта" неожиданно отказалась от фирменного высокого прессинга, до перерыва владела мячом лишь сорок процентов времени. "Лацио" нередко давил весьма неплохо. Уже в дебюте Марушича вывели на Спортьелло слева (сейв ногами). Выводили и в концовке тайма. Иммобиле попал с трёх метров в перекладину. Но как только гости решали выйти в атаку - забивали. Очень полезный в таких выходах Руслан Малиновский забросил на Гомеса, тот со второй попытки нашёл Хатебура, а правый латераль сбросил левому. Гозенс затем вернул долг. А вскоре заброс Руслана в штрафную защитник выбил прямо на Гомеса.

Почти год назад "орлы" вернулись с 0:3 за один тайм. И ныне начали второй очень мощно. Ромеро и Спортьелло чуть не организовали автогол, Марко исправился и здесь, и позже, потащив удар Марушича в упор. Иммобиле не попал, уже обойдя кипера, Кайседо после заброса Милинковича-Савича уже просто зашёл с мячом в ворота. Но тут же Малиновский освободился от троих, нашёл в левой части штрафной Гомеса, а тот чуть не разорвал сетку в "девятке". И с того момента давление "Лацио" уже казалось инерцией. Малиновский ещё и чуть не скопировал четвёртый гол. Вот только новый адресат Муриэль не попал.

"Аталанта" обычно начинает сезон слабо. Однако этот начала блестяще - двумя победами, восемью голами. Блестяще начал и капитан Гомес. Также великолепны сегодня были Хатебур и Гозенс. А лучшим игроком второго плана, очень важным тактически, можно назвать Малиновского. "Лацио" же без усилений ожидает очень тяжёлый и неприятный сезон. Сегодня Иммобиле не выручил (бывает), и шансов никаких не было.