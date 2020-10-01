При участии Малиновского. Лацио - Аталанта 1:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор перенесенного матча первого тура итальянской Серии А Лацио - Аталанта. Команда из Бергамо продолжает радовать своих поклонников эффектным футбол. Вот и в Риме она забила сопернику четыре мяча. К одному из них приложил ногу Малиновский, который вышел со старта и отыграл весь матч. Руслан ассистировал Алехандро Гомесу. Аргентинец, к слову, оформил дубль.

Итальянская Серия А. Первый тур

Лацио - Аталанта 1:4

Голы: Кайседо 57 - Гозенс 10 Хатебур 32, Гомес 41, 61