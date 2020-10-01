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Милан усилился норвежским легионером
Йенс Петтер Хауге будет играть под 15-м номером
Форвард Йенс Петтер Хауге стал игроком
Пятилетний контракт с "Миланом" подписал 20-летний норвежец. Сумма трансфера составила пять миллионов евро.
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В новом сезоне Хауге успел провести три поединка в составе "Буде-Глимт", отличившись тремя голами и двумя ассистами.
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