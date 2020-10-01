Милан усилился норвежским легионером

Форвард Йенс Петтер Хауге стал игроком "Милана" , сообщает официальный сайт россонери.

Пятилетний контракт с "Миланом" подписал 20-летний норвежец. Сумма трансфера составила пять миллионов евро.

В новом сезоне Хауге успел провести три поединка в составе "Буде-Глимт", отличившись тремя голами и двумя ассистами.