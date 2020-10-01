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Милан усилился норвежским легионером

Италия
(1 голосов)

Йенс Петтер Хауге будет играть под 15-м номером

Милан усилился норвежским легионером
Новина українською

Форвард Йенс Петтер Хауге стал игроком "Милана", сообщает официальный сайт россонери.

Пятилетний контракт с "Миланом" подписал 20-летний норвежец. Сумма трансфера составила пять миллионов евро.

В новом сезоне Хауге успел провести три поединка в составе "Буде-Глимт", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

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В статье: трансферы Милан Ларс Хауген
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
01.10.2020 в 14:54
Солидная молодежь в Норвегии подросла: Холанд, Нгуен, Хауге... Годика через два их сборная будет мощно удивлять результативностью
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