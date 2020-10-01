Ювентус хочет оформить трансфер лидера атак Фиорентины – бьянконери желают включить в сделку защитников

Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза может переехать в Турин. По информации портала Football Italia, сейчас идут активные переговоры между "Ювентусом" и "фиалками" – клубы пока не достигли договоренности, но финиш сделки уже не за горами.

"Бьянконери" настаивают на том, чтобы в гешефт вошли Маттия Де Шильо и Даниеле Ругани, но единственный игрок, который интересует "фиалок" – это Мерих Демирал. Тем не менее, "Ювентус" не желает продавать игрока – ранее по этому вопросу к туринцам обращались из АПЛ.

Следовательно, сумма, которую "Юве" заплатит за трансфер Кьезы, составит 60 миллионов евро. Оклад Федерико составил 5 миллионов евро в год – он заинтересован в работе с Андреа Пирло.