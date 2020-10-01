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Дуглас Коста отказал МЮ, чтобы бороться за место в Ювентусе
Бразилец хочет работать с Пирло
Экс-игрок "Шахтера" Дуглас Коста, который на данный момент принадлежит "Ювентусу", отказался менять клуб.
По данным Calciomercato.com, на контакт с ним выходил "Манчестер Юнайтед". Английский клуб не смог договориться с Джейдоном Санчо и давно ищет нового вингера.
Однако бразилец практически сразу отказал. Источник уверяет, что он хочет поработать под руководством Андреа Пирло и будет бороться за место в команде.
Также сообщалось, что Косту может
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