Дуглас Коста отказал МЮ, чтобы бороться за место в Ювентусе

Экс-игрок "Шахтера" Дуглас Коста, который на данный момент принадлежит "Ювентусу", отказался менять клуб.

По данным Calciomercato.com, на контакт с ним выходил "Манчестер Юнайтед". Английский клуб не смог договориться с Джейдоном Санчо и давно ищет нового вингера.

Однако бразилец практически сразу отказал. Источник уверяет, что он хочет поработать под руководством Андреа Пирло и будет бороться за место в команде.