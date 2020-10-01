  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Дуглас Коста отказал МЮ, чтобы бороться за место в Ювентусе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дуглас Коста отказал МЮ, чтобы бороться за место в Ювентусе

Италия
(1 голосов)

Бразилец хочет работать с Пирло

Дуглас Коста отказал МЮ, чтобы бороться за место в Ювентусе
UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" Дуглас Коста, который на данный момент принадлежит "Ювентусу", отказался менять клуб.

По данным Calciomercato.com, на контакт с ним выходил "Манчестер Юнайтед". Английский клуб не смог договориться с Джейдоном Санчо и давно ищет нового вингера.

Читайте такжеНепреклонные Шмели: МЮ предложил за Санчо 100 млн, но получил отказ

Однако бразилец практически сразу отказал. Источник уверяет, что он хочет поработать под руководством Андреа Пирло и будет бороться за место в команде.

Также сообщалось, что Косту может подписать "Вулверхэмптон".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дуглас Коста Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...