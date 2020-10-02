Дженоа объявила о трёх новых случаях заражения коронавирусом

"Дженоа" на официальном сайте сообщила о трёх новых случаях заражения коронавирусом в клубе.

Результаты тестов полузащитников Петара Брлека и Миха Зайца оказались положительными. К тому же, короновирусной инфекцией заразился тренер вратарей Вальтер Брессан. Сообщается, что все заражённые были отправлены на карантин, а "Дженоа" приостановил тренировочный процесс до 5 октября.

Ранее клуб объявил о 14 заразившихся коронавирусом, включая 11 футболистов: Франческо Кассата, Лукас Лерагер, Федерико Маркетти, Филиппо Мелегони, Лука Пеллегрини, Маттиа Перин, Марко Пьяца, Иван Радованович, Лассе Шоне, Давид Дзаппакоста.