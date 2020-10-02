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Санчес: Интеру пока что рано говорить о Скудетто
Но команда достаточно мощная
Форвард миланского "Интера" Алексис Санчес прокомментировал старт сезона в исполнении своей команды.
"Мы неплохо сыграли два матча, но пока рано говорить о чем-то масштабном. Думаю, что нам рано говорить о Скудетто. Однако каждый наш игрок должен быть полон решимости и желания.
"Интеру" нужно продолжать совершенствоваться. Если же мы не будем сосредоточены на каждом матче, то все будет сложно", - приводит слова Алексиса Sky Sport Italia.
Отметим, что миланский клуб сыграет в Лиге Чемпионов