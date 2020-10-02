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Санчес: Интеру пока что рано говорить о Скудетто

Италия
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Но команда достаточно мощная

Санчес: Интеру пока что рано говорить о Скудетто
UA-Футбол
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Форвард миланского "Интера" Алексис Санчес прокомментировал старт сезона в исполнении своей команды.

"Мы неплохо сыграли два матча, но пока рано говорить о чем-то масштабном. Думаю, что нам рано говорить о Скудетто. Однако каждый наш игрок должен быть полон решимости и желания.

"Интеру" нужно продолжать совершенствоваться. Если же мы не будем сосредоточены на каждом матче, то все будет сложно", - приводит слова Алексиса Sky Sport Italia.

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Отметим, что миланский клуб сыграет в Лиге Чемпионов против донецкого "Шахтера".

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В статье: Алексис Санчес Интер (Милан)
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