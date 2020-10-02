Серия А. Сампдория опускает Фиорентину на землю

Флоренция. "Артемио Франки"

: Влахович 72 - Квальярелла 43 (пен.), Верре 82

": Драговски, Миленкович, Чеккерини, Касерес, Кьеза, Бонавентура, Кастровилли (Данкан 82), Амрабат (Сапонара 87), Бираги, Куаме (Кутроне 58), Влахович

": Аудеро, Берешински, Тонелли, Йошида, Ауджелло (Реджини 84), Кандрева (Аскильдсен 69), Торсби, Экдаль (Палумбо 84), Дамсгор (Лерис 69), Рамирес (Верре 69), Квальярелла

: Торсби 25, Тонелли 70, Экдаль 73

На 86-ой минуте своего второго матча в сезоне "Фиорентина" видела себя с шестью очками после отличной игры против "Интера". Однако затем пропустила дважды и проиграла. Она осталась с комплиментами, которые могут быть обманчивы и вскружить голову. "Сампдория" также проиграла из-за гола в концовке, но не гранду, а новичку "Беневенто". Проиграла она и до этого. Поэтому Клаудио Раньери пришлось требовать ответа от игроков и практически переводить команду в чрезвычайный режим. Сегодня команда ответила на вопросы тренера. Победив заслуженно.

Первые 20 минут хозяева выиграли по владению мячом со счётом 82:18! Куаме не попал с убойной позиции, удар Влаховича издали потащил Аудеро, штрафной Бираги был очень близок. Затем гости объявились, сделав игру более интенсивной и интересной. Драговски взял два дальних удара Кандревы и отбил удар головой Рамиреса. В одном эпизоде Кастровилли попал в перекладину собственных ворот, а рикошет от Миленковича ликвидировал вратарь. А затем заваленный Чеккерини Квальярелла сдвинул Джанлуку Виалли с третьего места в списке лучших бомбардиров "Сампдории" всех времён.

Второй тайм, как ни странно, начала давлением "Сампдория". Кандрева ударами из правой части штрафной попадал в перекладину и во вратаря. К ответу был близок лишь Касерес - он неточно пробил головой. Правда, к середине тайма инициатива уже перешла к "Фиорентине". И Влахович забил после неудачного удара Миленковича, ставшего удачным ассистом. Казалось, что шестая ничья в десяти последних очных матчах состоится. Но вдруг длинный пас вратаря нашёл Верре, а тот перебросил вышедшего вперёд Драговски. Ответ же Кьезы после прорыва на 94-ой минуте остановила стойка.

"Сампдория" мстит "Фиорентине" за 1:5 в Генуе в предыдущем сезоне, окончательно опускает соперника на землю. И наконец-то начинает свой сезон.