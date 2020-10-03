"Возраст – просто цифра". Милан поздравил Ибру с 39-летием

"Милан" поздравил Златана Ибрагимовича с 39-ым днем рождения.

"Живое доказательство того, что возраст – всего лишь цифра. С днем рождения, Златан!

Living proof that age is just a number, @Ibra_official: 3⃣9⃣ ????



La prova vivente che l'età è solo un numero, buon compleanno Zlatan! ???? #HBD #SempreMilan pic.twitter.com/34lnfexXG8 — AC Milan (@acmilan) October 2, 2020

За свою карьеру Ибрагимович успел поиграть за "Мальме" (40 матчей, 16 голов), "Аякс" (110 матчей, 48 голов), "Ювентус" (92, 26), "Интер" (117, 66), "Барселону" (46, 22), "Милан" (107, 70), ПСЖ (180, 156), МЮ (53, 29) и "Лос-Анджелес Гэлакси" (58, 53). Всего на его счету 31 выигранный трофей.

Также в этом сезоне Златан отметился 3 голами в двух матчах до того, как сёл на самоизоляцию из-за коронавируса.