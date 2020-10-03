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"Возраст – просто цифра". Милан поздравил Ибру с 39-летием

Италия
(2 голосов)

А Златану хоть бы хны

"Возраст – просто цифра". Милан поздравил Ибру с 39-летием
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"Милан" поздравил Златана Ибрагимовича с 39-ым днем рождения.

"Живое доказательство того, что возраст – всего лишь цифра. С днем рождения, Златан!

За свою карьеру Ибрагимович успел поиграть за "Мальме" (40 матчей, 16 голов), "Аякс" (110 матчей, 48 голов), "Ювентус" (92, 26), "Интер" (117, 66), "Барселону" (46, 22), "Милан" (107, 70), ПСЖ (180, 156), МЮ (53, 29) и "Лос-Анджелес Гэлакси" (58, 53). Всего на его счету 31 выигранный трофей.

Также в этом сезоне Златан отметился 3 голами в двух матчах до того, как сёл на самоизоляцию из-за коронавируса.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
03.10.2020 в 10:24
Спасибр ибра, ты настоящий профи. Твой класс и мастерство не угаснет и в 42.В отличии от наших бревноленков, милевских и прочих... которые превращаются в еле ползаюших стариков в 30 лет.
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